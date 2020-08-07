Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Doç. Dr. Ömer Coşkun
ABD Hastalık Kontrol Merkezi virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden yayınladı.
Buna göre:
1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük.
2-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.
3-Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.
4-Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor.
Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 mt yakınında bulunulması halinde
Bu süre 45 dk dan azsa düşük risk
* Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk
* Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk
* Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: Düşük risk (sürenin uzun olmaması halinde)
Market alışverişi
Orta risk (süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk
* Kapalı alanlar: Yüksek risk
* Herkese açık hamam, sauna vb./Ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski
Restoranlar
Yüksek risk (açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)
İş yerleri/Okullar (sosyal mesafeye dikkat edilse bile)
Çok yüksek risk (eşyalardan bulaşma riski dahil)
Partiler/Düğünler
Çok yüksek risk
İş toplantıları/konferanslar
: Çok yüksek risk
* Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk
Olarak belirtilmiş.
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*The US government’s Centre for Disease Control has made official the emerging scientific evidence on Coronavirus transmission