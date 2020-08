Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Doç. Dr. Ömer Coşkun

ABD Hastalık Kontrol Merkezi virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden yayınladı.

Buna göre:

1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük.

2-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.



3-Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.

4-Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor.



Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 mt yakınında bulunulması halinde

Bu süre 45 dk dan azsa düşük risk

* Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk

* Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk

* Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: Düşük risk (sürenin uzun olmaması halinde)



Market alışverişi

Orta risk (süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk

* Kapalı alanlar: Yüksek risk

* Herkese açık hamam, sauna vb./Ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski



Restoranlar

Yüksek risk (açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)

İş yerleri/Okullar (sosyal mesafeye dikkat edilse bile)

Çok yüksek risk (eşyalardan bulaşma riski dahil)

Partiler/Düğünler

Çok yüksek risk



İş toplantıları/konferanslar

: Çok yüksek risk

* Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk

Olarak belirtilmiş.

—————————————

*The US government’s Centre for Disease Control has made official the emerging scientific evidence on Coronavirus transmission