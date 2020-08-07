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ABD Hastalık Kontrol Merkezi virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden yayınladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Doç. Dr. Ömer Coşkun

ABD Hastalık Kontrol Merkezi virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden yayınladı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji Uzm. Doç. Dr. Ömer Coşkun

ABD Hastalık Kontrol Merkezi virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden yayınladı.

Buna göre:

1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük.
2-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.

3-Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.
4-Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor.

Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 mt yakınında bulunulması halinde

 Bu süre 45 dk dan azsa düşük risk
* Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk
* Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk
* Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: Düşük risk (sürenin uzun olmaması halinde)

Market alışverişi

Orta risk (süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk
* Kapalı alanlar: Yüksek risk
* Herkese açık hamam, sauna vb./Ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski

Restoranlar

Yüksek risk (açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)

İş yerleri/Okullar (sosyal mesafeye dikkat edilse bile)

 Çok yüksek risk (eşyalardan bulaşma riski dahil)

Partiler/Düğünler

Çok yüksek risk

İş toplantıları/konferanslar

: Çok yüksek risk
* Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk
Olarak belirtilmiş.
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*The US government’s Centre for Disease Control has made official the emerging scientific evidence on Coronavirus transmission

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