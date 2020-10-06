Afrika'da 15 noktada Kovid-19 aşı denemesi yapılıyor

Afrika kıtasında 15 farklı klinikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı denemesi yapılıyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde 15 farklı sağlık merkezinde Kovid-19 aşı denemesi yürütülüyor. Kıtada Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5, Mısır'da ise 4 sağlık merkezinde aşı çalışmaları devam ediyor. Gine-Bissau, Gana, Uganda, Kenya, Zambiya ve Zimbabve de aşı çalışmalarının yürütüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Aşının bulunması durumunda kıta genelinde dağıtımın maliyeti 10 milyar doları bulabilecek ve dağıtımda ciddi zorluklar yaşanabilecek.

Kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 527 bin 905'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 967’ye yükseldi.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 682 bin 215 ile Güney Afrika, 134 bin 695 ile Fas ve 103 bin 781 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 01:33