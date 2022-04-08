Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı belli değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini belirtti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.

Kıtadaki Kovid-19 vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu kaydetti.

Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal." dedi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.