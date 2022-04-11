banner39

banner35

Ambulans uçak ve helikopterler 6 ayda 1588 hasta taşıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için 1588 hastanın yurt içinde naklinin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sağlık 11.04.2022, 15:23
Ambulans uçak ve helikopterler 6 ayda 1588 hasta taşıdı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1588'dir. 1588 vakadan 510'u uçak ambulans, 1078'i helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377."

#uçak #helikopter #ambulans
Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?