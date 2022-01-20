Araştırma: İnsanlık için ciddi bir tehdit

Sağlık uzmanları, antimikrobiyal direncin (AMR) insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Sadece 2019 yılında 1,2 milyondan fazla insan antibiyotik dirençli bakterilerin doğrudan bir sonucu olarak yaşamını yitirdi.

Lancet dergisinin 200'den fazla ülke ve bölgede yapılan araştırmasına göre, AMR, Aids veya sıtmadan daha fazla ölüme yol açtı. Önceden atlatılabilir enfeksiyonlar, tedaviye dirençli hale gelen bakteriler nedeniyle yüzbinlerce cana mal oldu.

Harekete geçme çağrısı

Araştırmanın yazarlarından Prof. Chris Murray, "Bu yeni veriler, dünya çapındaki antimikrobiyal direncin gerçek ölçeğini ortaya koyuyor ve tehditle mücadele etmek için şimdi harekete geçmemiz gerektiğinin açık bir işareti." ifadesini kullandı.

Murray, "Antimikrobiyal dirence karşı yarışta önde olmak istiyorsak, rotayı düzeltmek ve yenilikleri yönlendirmek için bu verilerden yararlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

AMR'ye dair 2019 yılı verilerini yansıtan analiz,