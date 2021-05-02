Aşı büyük ölçüde ağır hastalıkları ve ölümleri önlüyor

İngiliz bilim insanları, Pfizer veya AstraZeneca'nın aşılarının ilk dozunu aldıktan sonra çok az sayıda yaşlı ve sağlık sorunları olan Kovid-19 hastalarının hayatını kaybettiğini açıkladı. Fakat aşıların büyük ölçüde ağır hastalıkları ve ölümleri önlediği vurgulandı.

İki aşının da etkinliğinin artırılması için iki doz gerekiyor, fakat İngiltere daha fazla insan aşılamak için iki doz arasındaki süreyi artırmıştı.

Birleşik Krallık'ta hastanede yatan Kovid-19 hastalarına ait verileri inceleyen bilim insanları, aşının yüzde yüz koruma sağlamadığını ve "öngörüldüğü gibi" enfekte olan bazı ağır hastaların aşıya rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.

İngiltere'deki araştırmanın yayınlanan verilerine göre, hastanede Kovid-19 tedavisi gören 52 binden fazla hastanın 526'sının en az üç hafta önce AstraZeneca veya Pfizer'ın ilk dozuyla aşılanmış olduğu tespit edildi. Bunlardan da 113'ü hayatını kaybetti.

Liverpool Üniversitesi'nda salgın tıbbı profesörü Calum Semple, "Ölümler çoğunlukla şiddetli hastalık riski en fazla olan grupta, yani yaşlılarda meydana geliyor. Aşının etkili olmadığını söylemiyoruz. Aslında bu durum, aşının halkın genelindeki etkinliğinin iyi bir kanıtı. Ama aynı zamanda aşının mükemmel olmadığını da gösteriyor" diye konuştu.

Kovid-19 vakaları 20 kat daha az

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere’de Kovid-19 vakalarının geçen yazın sonunda görülen seviyelere geri döndüğünü söyleyerek, yaklaşık bin kişiden birinde enfeksiyon görüldüğünü açıkladı. İstatistik Ofisi ayrıca, vakaların Ocak ayı verilerine göre 20 kat daha az olduğunu aktardı.

Kaynak: Euronews