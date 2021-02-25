Oxford Kovid-19 hapı üzerinde çalışıyor

Daily Mail'in haberine göre, Oxford'dan aşı geliştiricisi Profesör Sarah Gilbert, milletvekillerine, bilgilendirme yaptığı konuşmasında, ekibinin aşıyı uygulamak ve daha iyi bir bağışıklık tepkisi sağlamak için yeni, enjeksiyonsuz yollara odaklandıklarını bildirdi.

Kovid-19 hapını geliştirmek üzere ekibi ile çalıştıklarını söyleyen Gilbert, Covid-19 aşısının burun spreyleri ile alınmasını ve grip aşısının çocuklara hap şeklinde verilmesi olayının benzeri olarak hap şeklinde alınması üzerinde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gilbert, son olarak şunları kaydetti:

"Değerlendirmeye başladığımız bu yaklaşımların her ikisinin de geliştirilmesi zaman alacak, güvenlik ve ardından etkinlik açısından test edilmeleri gerekecek. Bu yaklaşımların her ikisi tarafından oluşturulacak bağışıklık tepkileri, kas içi enjeksiyondan elde ettiğimizden biraz farklı olacak, ancak potansiyel olarak büyük avantajları var."

Kaynak: CUMHURİYET