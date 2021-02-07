AstraZeneca açıkladı: Aşımız Güney Afrika'da ortaya çıkan türe karşı daha az etkili

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, "İlk veriler, aşının temel olarak B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonundan kaynaklanan hafif hastalığa karşı sınırlı etki gösterdiğini ortaya koydu." bilgisi verildi.

Ancak aşının oluşturduğu antikor aktivitesinin, özellikle doz aralığının 8-12 hafta olarak uygulanması durumunda daha şiddetli hastalığa karşı diğer aşılarla eşdeğer koruma sağladığı ifade edildi.

Aşının Güney Afrika mutasyonuna uyarlanmaya başlandığı ve gerekirse sonbaharda teslimata hazır olacağı belirtildi.

Oxford Üniversitesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten ekibin başındaki Prof. Sarah Gilbert da BBC'ye yaptığı açıklamada, "Belki vaka sayısını o kadar azaltamayacağız, ancak ölümler, hastaneye yatışlar ve ağır hastalıklar görmeyeceğiz." dedi.

AA