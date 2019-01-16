Bağırsaklarınız beyninizi nasıl etkiler?

University College Cork'taki bir nörofarmakoloji uzmanı ve mikrobiyom uzmanı olan Dr John Cryan , beyin ile bağırsaktaki mikropların toplanması arasındaki etkileşimlerde ve bu ilişkinin stres, psikiyatrik sağlığı ve bağışıklık ile ilgili bozuklukları nasıl etkilediği üzerine çalışmalarda bulunuyor.

Psikobiyotik Devrimi adlı kitabı faydalı mikropların ruh halini iyileştirebileceğini savunuyor. “Bağırsaklarımızla beynimiz arasında çok güçlü bir bağlantı olduğunu anlamaya başladık” diyor.

Dr Cryan, bağırsaklarımızda omuriliğimizden daha fazla sinirimiz olduğunu söylüyor, bir meslektaşının bağırsakları “ikinci beyin” olarak nitelendirdiği söylemini hatılatıyor.

“Bağırsak ve içindeki bu sinir sistemi beyinle bir çok farklı yoldan iletişim kurabilir. İki yönlü bir cadde. Her öğrenci strese girdiğinde bağırsaklarını doğrudan etkileyeceğini bilir. ”

Bağırsak mikrobiyomlarımız doğduktan birkaç dakika ve gün sonra oluşur. Dr Cryan, bağışıklık sistemimizin metabolizmada kilit rol oynadığını öne sürüyor.

Yaşlandıkça, mikrobiyomlarımız bozulmaya başlayacak.

Dr Cryan, insanların probiyotikler gibi ürünlerle kendilerini tedavi etmeleri için henüz yeterli araştırma veya kanıt bulunmadığı konusunda uyarıyor. Örneğin, bazı mikroplar bizim için iyidir ve bazıları değildir, ancak çizgi her zaman net değildir.

“Normal bir mikrobiyomun neye benzediğini gerçekten bilmiyoruz. Hala bunu çözmeye çalışıyoruz. ”

“Yediğimiz yemekler ve sahip olduğumuz yaşam tarzları belli mikropları eğitebilir."

Dr Cryan, yüksek işlenmiş gıdaların bağırsak mikroplarımızda “yok olmaya” yol açtığını söylüyor ve araştırmalar, Tanzanya'daki avcı toplayıcıların Batı'dakinden çok daha farklı mikrobiyomlara sahip olduğunu gösterdi.

“Tarımın ne yaptığını görebiliriz. Bir azalmaya neden oluyoruz. ”

Kirli şehirlerde yaşayan antibiyotiklerin, uykusuzluğun ve stresli yaşam tarzlarının da bağırsak çeşitliliğindeki bu azalmaya katkıda bulunduğunu söylüyor.

“IBS [irritabl barsak sendromu] avcı-toplayıcı yaşam tarzlarında mevcut değil. Bunlar modern yaşam tarzlarının modern hastalıklarıdır. ”

Dr Cryan, araştırmaların IBS'nin mikropları hedef alarak tersine çevrilebileceğini gösterdiğini söyledi. Ayrıca zihinsel sağlık sorunlarının tedavisinde de yararları olabilir.

Melbourne'deki Deakin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, diğer tedavilerde kullanılan beslenme müdahalelerinin, depresyon tedavisinde başarılı olabileceğini göstermiştir. Akdeniz diyeti, Omega-3 ve yağ asitleri üzerinde durularak özel bir umut gösterdi.

Dr Cryan, “Tıp mesleğimize daha fazla beslenme eğitimi vermeliyiz” diyor.

“Biyotik yanlıların” çoğu zaman yanlış anlaşıldığını ve kelimenin Avrupa'daki gıdalarda bile yasak olduğunu söyledi.

“Sağlık marketlerinde ve süpermarketlerde gördüğünüzlerin çoğu, sağlık yararı sağlayıp sağlamadıklarını görmek için hiçbir zaman test edilmedi” diyor.

Ekibi, “psiko-biyotik” ve “ön-biyotik” in sağlık ve zihinsel refahı nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini araştırmak için Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla birlikte çalışıyor.

Psiko-biyotikler bağırsaklara verilen spesifik bakterilerdir, pre-biyotikler ise mikropların üzerinde büyüdüğü yiyecekler ve şekerlerdir.

Fareler ve gönüllüler üzerine yapılan erken çalışmalar, tedavinin stresin etkilerini azaltabileceğini göstermiştir.

Gelecekte, Dr Cryan, insanların sağlıklı bir durumdayken biyomlarını “bankaya koymalarını” ve bağırsak sağlığı kötüleştikçe onları eski haline getirmelerini öngörüyor.

“Kişiselleştirilmiş bir tıbbi yaklaşım. Herkesin mikrobiyomu farklı. Genlerimiz hakkında çok fazla şey yapamayız, ancak mikrobiyomlarla onları değiştirme potansiyeline sahibiz. ”

Bu tedavi yaygın bir şekilde uygulanıncaya kadar, bağırsaklarımızın kombucha, lahana turşusu, yoğurt ve kimchi gibi bakteri üretme kabiliyetini geliştirmek için fermente gıdalara bakmanın güvenli olduğunu söylüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net