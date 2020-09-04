Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek, kentteki koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi aldı. Koca, ziyarette özel defteri imzaladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulunuyor...
Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları; Diyarbakır'da 2 hafta öncesine göre durum kontrol altında.
Diyarbakır'da salgının kontrol altına alındığını ve vaka oranının yüzde 49'a düştüğünü açıklayan Bakan Koca, "Alınacak tedbirleri istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 12:01