Bakan Koca: 804 hastanede koronavirüs hastası kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tüm Türkiye’de, yoğun bakımda bir tek COVID-19 hastası olmayan hastane sayısının 804, yatan hasta sayısı sıfır olan hastane sayısının ise 519 olduğunu açıkladı.
Sağlık 13.04.2022, 11:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de, COVID-19 hastası olan hastanelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Koca paylaşımında, Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.
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