Bakan Koca açıkladı: Karabük yine zirvede
Sağlık Bakanı Koca, haftalık Kovid-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre Karabük yine en riskli il konumunda bulunuyor.
Sağlık 13.11.2021, 18:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Karabük ise 536,50 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021
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