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Bakan Koca açıkladı: Karabük yine zirvede

Sağlık Bakanı Koca, haftalık Kovid-19 vaka tablosunu açıkladı. Buna göre Karabük yine en riskli il konumunda bulunuyor.

Sağlık 13.11.2021, 18:11
Bakan Koca açıkladı: Karabük yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Karabük ise 536,50 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.

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#Sağlık Bakanı #fahrettin koca #kovid19
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