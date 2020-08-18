Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 21 Eylül'de okulların açılacağı güne dikkat çekerek: "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu Çok gören var mı?" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: 21 Eylül'e hazırlanalım
Bakan Koca: Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI?
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