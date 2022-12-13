Bakan Koca: Gündemimizdeki en önemli konu eczanelerde bazı ilaçların bulunamaması

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kovid-19 ve diğer salgınlarla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli." ifadesini kullandı.

Aşılama konusunda bir yavaşlamanın olduğuna dikkati çeken Koca, "Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler." diye konuştu.

Hastaların eczanelerde bazı ilaçları bulamadığına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim, bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada ham madde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak, bir önceki yılın avro kuru ortalaması üzerinden zam beklentisi, bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabilirizi çalıştık. Çok uzun sürmeyecek."

Çerkezköy'deki sahte doktor olayıyla ilgili incelemenin hangi aşamada olduğu sorusuna Koca, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, 1-2 gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." cevabını verdi.

6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.

Human Papilloma Virüsü'ne (HPV) yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Koca, "Yerli HPV tanı kiti 1 hafta 10 gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SMA'lı çocuklara yönelik tedaviye devlet desteğiyle ilgili soruyu ise Koca, şöyle yanıtladı:

"Israrla söylüyorum, SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz, bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nusinersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlarda, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili konuyu SMA Bilim Kurulumuz çok yakın takip ediyor. Etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten asla geri durmayız."