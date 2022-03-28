Bakan Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.
Sağlık 28.03.2022, 12:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/K5dXNpcjlA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2022
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