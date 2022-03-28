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Bakan Koca haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı haritasını paylaştı.

Sağlık 28.03.2022, 12:42
Bakan Koca haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

#vaka sayısı #koronavirüs
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