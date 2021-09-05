Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos haftasındaki il bazlı vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık 05.09.2021, 19:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: AA
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