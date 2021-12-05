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Bakan Koca il bazlı vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık 05.12.2021, 16:54
Bakan Koca il bazlı vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Kaynak: AA
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#fahrettin koca #il bazlı vaka sayıları
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