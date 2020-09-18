Bakan Koca: Koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam genel bir değerlendirme yapacağım.

Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz.

Artış ülkenin her tarafında aynı değil.

Öte yandan Bakan Koca’nın Twitter’dan paylaştığı mesaj ise şöyle:

“İÇİMİZDEKİ EN BABAYİĞİT KİŞİ İÇİN: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı …”