Bakan Koca paylaştı! Her yıl 18 bin kadına tanısı konuluyor
Bakan Koca, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi.
Sağlık 06.04.2022, 10:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğuna dikkati çekerek, "Meme kanseri, Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarıyla erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Meme kanseri, Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarıyla erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın."
Kaynak: AA
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