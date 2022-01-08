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Bakan Koca paylaştı: 'Kendinizi koruyun'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" açıklamasında bulundu.

Sağlık 08.01.2022, 17:00
Bakan Koca paylaştı: 'Kendinizi koruyun'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda en yaygın koronavirüs (Kovid-19) varyantı olan Omicron ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."

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#bakan koca #omicron
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