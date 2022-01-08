Bakan Koca paylaştı: 'Kendinizi koruyun'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda en yaygın koronavirüs (Kovid-19) varyantı olan Omicron ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."