Bakan Koca uyardı: Salgın tüm ülkede yükselişe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa Valiliği’nde koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınının tüm Türkiye’de tırmanışa geçtiğini belirterek özellikle İstanbul için hafta içi yeni kararların alınabileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle;

Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.

Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır.

83 milyonun kalbi İstanbul’a da seslenmek istiyorum. İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaşmış durumda.

Halkımızdan rica ediyorum sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin.

Tedbirlerden daha güçlü silahımız yok.

Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak tüm ülkeyi olumlu etkileyecektir.

Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır.