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Bakan Koca yeni haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, son aşılamalarla beraber Türkiye'de 13 ilin mavi kategoriye dahil olduğunu duyurdu.

Sağlık 28.09.2021, 22:34
Bakan Koca yeni haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

Kaynak: AA
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