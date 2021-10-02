Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı

Koronavirüs vakalarının hızla tırmanışa girerken uzmanlar tedbirlere uyulması yönünde peş peşe uyarılarda bulunuyor ve aşı olmanın önemine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı da aşılama çalışmalarının hızlanması için ekipler kuruyor ve Sağlık Bakanı Koca tarafından topluma aşı olmanın hastalığı yenmek için sağladığı faydalar anlatılıyor.

'TEDBİRLER VAZGEÇİLMEZ'

Her hafta sosyal medya platformu Twitter'dan vaka haritalarını açıklayan Bakan Koca, bu hafta da uyarılarda bulunarak salgının durumu hakkında bilgi verdi. 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin olduğu grafiği paylaşan Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

Geçen haftaya göre en çok vaka artışı yaşanan 10 il ise şu şekilde:

"Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik."

İllere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasına göre ise Kayseri'de birinci sırada yer aldı. Bakan Koca haritayı, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi?" diyerek paylaştı.

Harita ise şu şekilde: