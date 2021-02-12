Bel Ağrısı Yaşıyorsanız Dikkat! Bel Fıtığı Hakkında Her Şey

İnsanların büyük bir kısmında görülen problemlerin başında bel fıtığı gelmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen bel fıtığı, vücut hareketlerini kısıtlamakta ve kişinin yaşam konforunu düşürmektedir. Omurgalar arasında bulunan disklerin zorlanma, ağır kaldırma, düşme veya zorlanma sonucu yerini değiştirmesi veya yırtılmasıyla oluşan bel fıtığı, tedavi edilmediğinde hayattan aldığınız keyfi büyük ölçüde düşürebilir.

Bu nedenlerin yanı sıra farklı faktörlerden kaynaklı olarak da bel fıtığı oluşabilir. Rahatsızlık sonucu oluşan ağrı bel bölgesinden başlayarak kol, kalça ve ayak bölgenizi de etkileyebilir. Bel fıtığı rahatsızlığı daha çok orta yaş grubunda görülmesine rağmen kişinin gençlik dönemlerinden itibaren oluşabilir. Tedavi edilmediği sürece günlük aktiviteleri kısıtladığı gibi daha ciddi problemlerin yaşanmasına da neden olabilir.

Bel Fıtığı Nedenleri Nelerdir?

• Hareketsiz bir yaşam biçiminin benimsenmesi bel fıtığına zemin hazırlar. Vücudun hareketsiz kalması sonucunda omurga bölgesinde bulunan kaslar zaman içerisinde zayıflar ve görevlerini yerine getiremez. Yükün disklere binmesiyle birlikte bel fıtığı riski doğar.

• Kilolu olmak bel fıtığı oluşma riskini artıran en büyük faktörlerden biridir. Kilo, omurga bölgesindeki dişlere bası uygulanmasına yol açar.

• Kasların kullanılması, bölgede ısınmaya yol açar. Isınma ise olası yaralanmaları önler. Ani yapılan hareketler sonucunda kaslar soğuk olduğu için bel fıtığı oluşma riski artar.

• Fiziksel güç gerektiren işlerde çalışmak

• Uzun süre hareketsiz oturmak

• Sürekli ayakta durmak

• Gebelik

• Yaşlanma

Bel Fıtığı Nasıl Anlaşılır?

Bel fıtığı rahatsızlığı, oluşum anından itibaren kendini açıkça belli eden semptomlar gösterir. Omurga bölgesindeki disklerin kayması ve yırtılması sonucunda bel bölgesinden başlayarak, kalçaya ve bacaklara doğru uzanan bir ağrı hissedebilirsiniz. Ağrının zaman içerisinde kalça ve bacak bölgesini esir alması ise bel fıtığının ilerlediğini gösterir. Bel fıtığının diğer belirtileri ise şu şekilde sıralanır;

• Bacak bölgesinde uyuşukluk ve karıncalanma

• Yürürken zorluk çekme

• Denge kontrolünü sağlayamama

• Çabuk yorulma

• Bel, kalça ve bacak ağrıları

• İktidarsızlık

• Hareket kısıtlılığı

• Kas güçsüzlüğü

Bel Fıtığı Nasıl Teşhis Edilir?

Bel, kalça ve ayak bölgesinde yaşanan ağrı, bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük, bel fıtığının belirtileri arasında yer alır. Bu şikayetler ile sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda uzman doktor test ve tetkiklerden yararlanarak bel bölgesini inceleyecektir. Uzman doktorlar, sizden ağrının noktasını tarif etmenizi, ağrı şiddetini, ağrının ilerleyişini tarif etmenizi isteyecek ve hastalık öykünüzü not alacaktır. Bu süreçten sonra kas refleksleriniz ve kas gücünüzün test edilmesi gereklidir.

Kesin tanı koyabilmek için MR, BT veya CT görüntüleme tekniklerinden yararlanılır. Elde edilen görüntüler sonucunda fıtığın oluştuğu bölge ve ağrıya sebep olan durumlar incelenir.

Bel Fıtığı Rahatsızlığı Yaşayanlara Öneriler

Bel fıtığı rahatsızlığından kurtulmak için tedavi sürecine sadık kalmanız ve gündelik yaşantınızda dikkatli hareket etmeniz gereklidir. Dikkat etmediğiniz takdirde ağrı boyutu artacağı için yaşam konforunuz düşebilir. Bel fıtığı ağrısı yaşıyorsanız şunlara dikkat etmelisiniz;

• İki kilonun üstündeki eşya ve ağırlıklar kaldırılmamalıdır.

• Öne ve yana doğru kontrolsüz hareketler yapılmamalıdır.

• Yerden bir şey alınması gerekiyorsa çömelerek ve kontrollü şekilde alınmalıdır.

• Sürekli oturmaktan kaçınmalı ve oturuyorsanız dahi her saat başı ayağa kalkarak esneme hareketleri yapmalısınız.

• Oturma pozisyonundayken bel bölgesine yastık koyabilirsiniz.

• Açık pencere ve klima gibi bel bölgesini etkileyecek durumlardan kaçınmalısınız.

• Konforlu ve stresten uzak bir yaşam şekli benimseyebilirsiniz.

• Evde geçirilen süre boyunca yatak istirahatine ağırlık verebilirsiniz.

Bel Fıtığı Tedavisi

Bel fıtığı rahatsızlığı bazı durumlarda tıbbi tedavi uygulanmamasına rağmen hafifleyebilir, ancak vücudun zorlanması sonucu daha büyük etkiyle ortaya çıkabilir. Bel fıtığı ağrısının hayatı olumsuz etkileyeceğini ve sizi kısıtlayacağını unutmamak gerekir. Ağrı boyutu, yaşam standardınızı düşürüyorsa mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmeniz gerekir. Muayenelerin ardından fıtığın nedeni, bölgesi ve boyutu tespit edilerek tedavi süreci başlatılır.

• Bel fıtığı tedavisinin ilk aşamasında ilaç, istirahat ve fizik tedavi uygulanır.

• İlaç tedavisi ile ağrının kontrol edilmesi amaçlanır.

• İlaç, istirahat ve fizik tedaviden sonuç alınamaması durumunda cerrahi girişimlere başvurulur.

• X-Ray, CT, MR ve EMG görüntüleme cihazları ile fıtık bölgesi tekrar incelendikten sonra hasta için en uygun cerrahi girişim belirlenir.

• Laminektomi, yapay disk cerrahisi ve spinal füzyon uygulamaları bel fıtığında uygulanan cerrahi girişimlerdir.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 11:27