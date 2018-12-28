Beyin yaşlanmasının üstesinden gelmenin etkili bir yolu bulundu

Portekizli bilim adamları Alzheimer hastalığında sinir hücrelerinin ölümünün, vücudun artan sayıda arızalı nörona karşı kısmen savunucu bir cevabı olduğunu gösterdi. Aynı mekanizma beynin yaşlanmaya karşı savaşmasını ve normal işleyişini uzatmasını da sağlıyor.

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığı ile ilgili genetiği değiştirilmiş sinekler üzerinde çalıştı. Beyin hücrelerinde, bir nörodejeneratif hastalığın gelişiminde anahtar bir rol oynadığına inanılan beta-amiloid proteinleri üretilir. İnsanlarda beta-amiloidler hücre ölümüne neden olan plakları oluşturur. Sineklerde, uzun süreli hafıza kaybı, motor koordinasyonunda problemler ve sinir dokusunun yaşlanmasını hızlandırmak dahil, insanlarda demans belirtilerine benzer semptomlar gözlendi.

Araştırmacılar, yanlarındaki daha sağlıklı hücrelerin varlığından dolayı başarılı bir şekilde rekabet etmeye başladığını farketti. Daha kararlı nöronların hayatta kalmasını sağlayan hücrelerin bir "kalite kontrolü" sistemi mevcut. Kötü hücrelerin çıkarılması, yaşlanma sürecini engelleyen, vücudun kendini yenilemesinin doğal bir yolu. Benzer bir hücre ölümü demansın ilerleyişine karşı koyabileceği öngörüldü.

Hücrelerin “kalite kontrol” mekanizmasının hızlanması, hafıza ve öğrenme de dahil olmak üzere beynin bilişsel işlevlerinin restorasyonuna yol açtı. Araştırmacılara göre, çalışmanın sonuçları, nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için yeni yöntemler geliştirmeye yardımcı olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 10:47