Bilim insanları açıkladı: 'Artık hiper bulaşıcı'

Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.

Koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının özellikle gelişmiş batı ülkelerinde hızla yaygınlık kazanması tüm dünyanın dikkatini yeniden Kovid-19'a çevirmesine yol açtı.

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.

ARTIK HİPER BULAŞICI

Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.

NTV'nin aktardığına göre, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çeken Dr. Reiner koronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla 'hiper bulaşıcı bir hale geldiğini' söyledi.

ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.

Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.

TÜRKİYE'DE OMICRON

Geçtiğimiz günlerde Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de günlük vaka sayılarının iki katına çıkabileceğini söyleyerek şu bilgileri paylaşmıştı:

"Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi ve yayıldı. On günde beş katına, bir haftada üç buçuk katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları. Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. İstanbul patladı diyebiliriz. Büyük kentlerdeki yükseliş fena. Ankara’da da iki katına çıktı vakalar. Geçen hafta bin 200’dü Ankara’nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2200. Belli ki, bir hafta sonra Ankara da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor."

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