Bilim Kurulu Mu varyantını görüşecek

Koronavirüsün tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini dile getirmişti. Şu ana kadar 2 kişide "Mu" varyantı tespit edildiğini söyleyen Koca, Türkiye'deki korona vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." demişti.

Diğer yandan kurulun bir diğer gündem maddesi de korona vakalarındaki dalgalı seyir olacak. Aşılama çalışmalarındaki son durumu da görüşecek olan Bilim Kurulu, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili de değerlendirme yapacak.