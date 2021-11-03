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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: 3. doz aşı uygulanacak mı?

Bugün çeşitli gündemlerle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını belirtti.

Sağlık 03.11.2021, 23:04
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: 3. doz aşı uygulanacak mı?

Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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