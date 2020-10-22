Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı: Okula gitmeyen çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitime kademeli geçişin, son dönemde koronavirüs hasta sayılarına etkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, koronavirüste toplum geneli ile çocuklardaki vaka sayılarının paralel gittiğini söyledi. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklardan çocukların önce etkilendiğini, önce çocukta hastalık başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, Covid-19’da ise çocuklar bu bakımdan daha korunaklı olduklarını vurguladı.
Kaynak: Yeni Şafak