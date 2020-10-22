Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı: Okula gitmeyen çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir koronavirüs vaka artışı olmadığını belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, "Okulda olması gerekirken okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.