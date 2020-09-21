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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demircan koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Demircan koronavirüse yakalandı

Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nin paylaşımı şöyle: “Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz.”

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