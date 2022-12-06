Bilkent Şehir Hastanesi ile Roche arasında işbirliği protokolü

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Roche İlaç Türkiye arasında, hastanede düzenlenen törenle işbirliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Dr. Eczacı Elif İnci Ergönül, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel ve Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko'nun yanı sıra hastane bünyesindeki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları katıldı.

Ergönül, törende yaptığı konuşmada, ilaca ulaşmanın temeli olan klinik araştırmaların insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu alandaki işbirliklerini çok önemsediklerinin altını çizen Ergönül, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde klinik araştırmalara yönelik farkındalığın yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını ve bunda ilgili tüm paydaşların emeğinin çok fazla olduğunu dile getirdi.

Ergönül, emeği geçenlere teşekkür ederek anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel ise Klinik Araştırma Merkezi'nde ciddi ve donanımlı araştırmacıların görev yaptığını, faz-3 anlamında çalışmaların da yürütüldüğünü anlattı.

Başta onkoloji olmak üzere, klinik araştırmalara ihtiyaç duyan ciddi bir hasta kitlesinin bulunduğuna işaret eden Surel, "Biz, günlük 30 bin poliklinik muayenesi yapan, 17 bin kişilik dev bir aileyle insanlığa sağlık çözümleri üretmeye çalışan bir yapıyız. Bu işleyişte bilime de ne kadar katkı verebilirsek, klinik araştırmalar sayesinde hastalarımıza ne kadar imkan sunabilirsek o derece mutlu olacağız." dedi.

Surel, söz konusu çalışmaların artarak devamı için her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.

"Hedefimiz, klinik araştırma programlarının mümkün olan kısmını Türkiye'ye taşımak"

Roche Türkiye Genel Müdürü Klicko da yapılacak işbirliğinden gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, bu işbirliğinin klinik araştırmalara çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İşbirliği sayesinde hastanenin Klinik Araştırma Merkezi'nin tam anlamıyla bir rol-model olmasına katkı sağlanacağını dile getiren Klicko, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği Türkiye ve Roche için şu nedenle çok önemli; şu an Roche'un gerçekten çok güçlü bir çalışması var, şu anda 92 molekül bizim klinik araştırma programımızda. Ortak hedefimiz, bu klinik araştırma programlarının mümkün olan kısmını Türkiye'ye taşımak. Bilkent Şehir Hastanesi, bunu yapabilmemiz için çok önemli bir ortak. Bu işbirliği de özellikle klinik araştırmaları Türkiye'ye taşımamız için bir devamlılık sağlayacak. Ümit ediyorum ki bu ürünler, sadece klinik araştırmalarla değil aynı zamanda bizim hastalarımızı Türkiye'de tedavi etmemizin de bir parçası olacaktır."

Konuşmaların ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel ve Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko, işbirliği protokolünü imzaladı.

İşbirliğiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi'nin "Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi" olarak çalışmalarını güçlü bir şekilde yürütebilmesine yönelik ortak çalışmalara imza atılacak.

Hastanede faz-1'den başlayarak, ileri fazlar dahil olacak şekilde ulusal ve uluslararası tüm çalışmaların yürütülebileceği öncü ve örnek merkezlerden biri olmasına, hastaların yenilikçi tedavilere daha erken erişmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca klinik araştırmalarda yetkin uzmanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının da hayata geçirilmesi planlanıyor.