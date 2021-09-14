Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, gelecekte gerçekleşmesi muhtemelen yeni pandemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir buçuk yıldır devam eden pandemiyle ilgili altı yıl önce dünyanın karşı karşıya kalabileceği en büyük potansiyel katilin bir salgın olduğu konusunda uyarıda bulunan Gates, bir sonraki pandemiye yeterince hazırlık yapılmadığı konusunda uyarıda bulundu.

İLK 100 GÜN AŞI GELİŞTİRME, SONRAKİ 100 GÜN AŞI ÜRETME

"Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklenenden daha düşük olmasından dolayı endişeliyim" diyen Gates, uygun hazırlığın, “100 günde aşı geliştirme ve sonraki 100 gün içinde tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapabilme becerisi’ olduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin kişilerinden Bill Gates, eski eşi Melinda French Gates ile birlikte Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla birçok bölgeye yardım yapıyor.

SAĞLIK SİSTEMLERİNE YATIRIM ÇAĞRISI

Vakıf aynı zamanda küresel araştırmalar yaparken, geçtiğimiz gün yayımladıkları raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılan yaygın test, tedavi ve aşılama ile aynı olduğu belirten raporda, zengin ülkeler ile fakir ülkelerin aşıya ulaşabilirliğindeki eşitsizliğin altı çizildi.

Gates, “Bu sorunun tek gerçek çözümü, tüm dünyaya 100 günde yetecek fabrikalara sahip olmaktır” derken, "Bu yapılabilir" diye konuştu.

Kaynak: NTV