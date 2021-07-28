BioNTech-Pfizer'dan Delta varyantı açıklaması
BioNTech-Pfizer, yaptığı açıklamayla dünyayı etkisi altına alan ve vaka ve ölüm sayılarının artmasına neden olan Delta varyantına karşı üçüncü dozla beraber önemli ölçüde koruma sağlandığını belirtti.
Sağlık 28.07.2021, 17:32
BioNTech-Pfizer'ın açıkladığı verilere göre, 18-55 yaş grubunda 3'üncü doz BioNTech aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.
65-85 yaş aralığındaki 3'üncü doz aşı olan kişilerde ise antikor seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.
Söz konusu verilerde, 3'üncü dozun, daha yüksek antikor üreterek Kovid-19'un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan, BioNTech-Pfizer'dan bilim insanları, "3'üncü dozun Delta varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu" öne sürdü.
Kaynak: AA
33
açık
Günün Anketi Tümü