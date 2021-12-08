BioNTech/Pfizer kendi aşısını övdü
BioNTech/Pfizer, Kovid-19 aşısında hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı koruduğunu açıkladı.
Sağlık 08.12.2021, 17:23
BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, laboratuvar çalışması sonuçlarının, şirketler tarafından üretilen aşının 2 dozunun Omicron varyantı karşısında daha az etkili olduğunu gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, laboratuvar çalışmasında aşının 3'üncü dozunun Omicron'u nötralize edici antikorlar sağladığının ortaya konulduğu bildirildi.
Şirketler, laboratuvar sonuçlarının öncü bulgular olduğunu vurgulayarak, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurdu.
Kaynak: AA
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