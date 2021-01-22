Bölgesel Yağlanmaya Soğuk Lipoliz Çözümü

Günümüzde artan stres seviyeleri, hareketsiz bir yaşam, daha çok oturarak çalışıyor olunması ve sağlıksız yaşam yağlanma ve kilo problemlerini arttırmıştır. Kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin sorunu olan bu durum görselliğin çok daha önemli olduğu bu günlerde oldukça ciddiye alınmaktadır. Soğuk lipoliz gelişen teknoloji ile oldukça öne çıkan bir yöntem olmuştur. Diyetlerin ya da egzersizlerin beklenen etkiyi göstermediği durumlarda ya da bazı bölgelerinizde istediğiniz görünüme ulaşamadığınız durumlarda soğuk lipoliz etkili bir çözüm olacaktır. Soğuk lipoliz yaptıranların yorumlarını da incelendiğinde bu uygulamanın oldukça etkili olduğunu söylemek mümkündür.

Bir yağ dondurma prosedürü olarak adlandırabileceğimiz soğuk lipoliz işlemi kilo vermek istediğiniz bölgedeki yağ hücrelerinin ani bir şekilde dondurulması ile o hücrelerin kontrollü bir şekilde öldürülmesi prensibi ile çalışmaktadır. Bu işlem esnasında yağ hücrelerinden tamamen kurtulunması hedeflendiği için sonuçların kalıcı olması beklenmektedir.

Soğuk Lipolizin Etkisini Kısa Sürede Göreceksiniz

Soğuk lipolizin seansının 45 dakika ile 1 saat arasında sürmesi beklenmektedir. Normal şartlarda tek seans süren bu uygulama bazı durumlarda birden fazla seans gerektirmektedir. Bu seansların arasının en az 6 hafta olması gerekmektedir.

Soğuk lipoliz kaç günde etkisini gösterir sorusunun cevabı oldukça merak edilmektedir. Bu yöntemin etkisini çok hızlı bir şekilde gösterdiğini belirtmiştik. Seansın akabinde 10 ya da 15 gün içinde ilk etkileri görmeye hemen başlayacaksınız. 1 ay içerisinde ise yağ dokularının parçalandığını 3 ay içerisinde ise istediğiniz sonuca ulaştığınızı gözlemleyeceksiniz.

Soğuk Lipoliz Uygulaması

Soğuk lipoliz faydaları saymakla bitmez. Bu uygulama ile tek bir seans ile istediğiniz görünüme kavuşmanız mümkündür. Ayrıca soğuk lipoliz uygulaması esnasında hiçbir acı hissedilmediği için de oldukça konforlu bir uygulamadır.

Soğuk lipoliz etkisi kendini çok kısa sürede göstermektedir. Bu uygulama esnasında özel olarak kullanılan cihazlar bulunmaktadır. Peki, soğuk lipoliz nedir? Bu cihazın kolu ilgili bölgeye yerleştirilir ve vakumlama işlemi başlar. Uygulamanın yapıldığı bölgede bulunan yağ dokuları önce yavaş yavaş ısıtılır ve daha sonra bu bölgeye ani bir şekilde soğutma işlemi yapılır. Böylece yağ hücrelerinde yapısal değişikliklerin başlaması hedeflenmektedir. Yapıları değişen yağ hücreleri idrar yolu ile vücuttan atılacaktır. Seanstan yaklaşık olarak 1 ay sonra görmeye başlayacağınız bu etki akabinde 3 ay içinde yağ fazlalığı olan bölgeniz istediğiniz görünüme gelecektir.

Soğuk Lipoliz Merkezleri

Soğuk lipoliz yaptırmadan önce hangi merkezde bu işlemin yapılacağının kararının iyi verilmesi gerekmektedir. Bu merkezde uygulamayı yapacak olan kişinin alanında uzman olması oldukça önemlidir. Soğuk lipoliz İstanbul’da pek çok merkezde uygulanmaktadır. Bu merkezlerde bulunan soğuk lipoliz cihazlarının standartlara uygun olması ve bakımlarının düzenli olarak yapılması oldukça önemlidir. Bu noktada soğuk lipoliz ücretlerinden de bahsetmek önemlidir. Uygulamanın ücretleri kişiden kişiye değişmektedir. Bu sebeple uygulamayı yaptıracağınız merkezde uygulama öncesinde detaylı bir muayeneden geçmek sağlıklı bir fiyat almak açısından da oldukça önemlidir.

Soğuk Lipoliz Jeli ve Kremi

Soğuk lipoliz uygulamasının yanı sıra soğuk lipoliz jel ve kremi de son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünün üreticileri aynı soğuk lipoliz uygulaması ile benzer etkilerin gözlemleneceğini iddia etmektedir. Uygulamaya kıyasla çok daha uygun fiyatlı olan kremler ve jeller bu iddia sebebiyle tüketicilerin oldukça ilgisini çekmektedir. Bu ürünün üreticileri soğuk lipoliz jelinin fazla kilolardan kurtulmak istediğiniz bölgeye sürmenizi ve 10 dakika beklemenizi önermektedirler.

Bu noktada soğuk lipoliz jel yorumları bize önemli bir ışık tutacaktır. Ancak bu yorumlara baktığımızda maalesef çok da olumlu bir yorum göremiyoruz. Pek çok kullanıcı uygulama yapılan bölgede soğukluk hissi duyduğunu ve sıkılaşmayı hissettiğini iletse de bu etkinin neredeyse sadece anlık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Soğuk Lipoliz İle İlgili Bunları Bilmelisiniz

Soğuk lipoliz pek çok avantajı ile ön plana çıkan bir uygulamadır. Öncelikle bu uygulamanın FDA onaylı olduğunu paylaşmak gerekmektedir. FDA sağlık ile ilgili olarak tüm uygulamaların en üst yetkilisi olarak kabul edildiği için bu onay oldukça önemlidir.

Soğuk lipoliz yaptıranlar bu uygulamanın oldukça acısız ve ağrısız bir şekilde gerçekleştiğini söyledikleri için uygulamanın popülaritesi gittikçe artmıştır. Ayrıca tüm fazla kilolardan herhangi bir ameliyat geçirmeye gerek olmadan kısa sürede kurtulmak da soğuk lipolizin önemli özelliklerinden biridir.

Soğuk lipolizin bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Soğuk lipoliz zararlı mı sorusu sıklıkla sorulsa da bu uygulamanın size herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Bu noktada sadece uygulamanın yapıldığı bölgede soğuğa bağlı olarak hafifi kızarıklık veya uyuşmanın görülmesi normaldir.

Soğuk lipoliz ile zayıflama kalıcı bir etkiye sahiptir. Bunun en büyük nedeni yağ hücrelerinden tamamen kurtulunmasıdır. Ancak kalıcı bir etkiyi sağlamak için seans sonrasında diyete de dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bol su tüketimi ve egzersiz yapılması da bu kalıcılığa katkı sağlayacaktır.

Soğuk lipoliz olanların sıklıkla bahsettikleri bir konu da uygulamanın sadece tek bir seansın akabinde etki göstermesidir. Böylece vücudunuzda istenmeyen ve fazla olan kilolardan oldukça kısa bir sürede kurtulmak mümkün olacaktır. Bu durum da uygulamanın önemli bir avantajıdır.

Soğuk Lipoliz Erkeklerin de Tercihi

Fazla kilolar kadınların olduğu kadar erkeklerin de önemli sorunları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla soğuk lipoliz erkekler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Yağ hücreleri tahmin edileceği üzere kadınlarda da erkeklerde farklılık göstermemektedir. Bu sebeple hedefi sadece yağ hücrelerini ortadan kaldırmak olan bu yöntem erkeklerde de güvenle uygulanabilmektedir.

İstediği vücuda kavuşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alana soğuk lipoliz uygulaması diyet ile ya da egzersizle kurtulamadığınız kilolardan kurtulabilmeniz için en öne çıkan uygulamaların arasında yer almaktadır.

Erkeklerde özellikle göğüs, simit ve karın bölgesinde fazla yağlanma görülmektedir. Bu durum diyetten kaynaklandığı gibi spor yapıp bırakan erkeklerin de bu bölgelerinde fazla kilolar veya sarkma görülebilir. Bu sebeple soğuk lipoliz erkeklerin bu bölgelerinde uygulanmaktadır.

Soğuk Lipolizin Etkisini Arttırın

Soğuk lipolizden sonra yapılması gerekenlerden bahsetmek oldukça önemli. Etkisinin kalıcı olduğunu bildiğimiz bu uygulama sonrasında oldukça bol miktarda su ve sıvı tüketilmelidir. Böylece parçalanan yağ hücrelerinin vücuttan idrar ile atılımını kolaylaştırmış oluruz. Ayrıca bu uygulama sonrasında diyete dikkat etmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Tüm bunlara dikkat edildiği takdirde soğuk lipoliz sonuçları kalıcı olacak ve hiçbir yan etki görülmeden istenen görüşüme ulaşılacaktır.