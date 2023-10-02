Bricanly şurup neden yasaklandı?

Bricanly şurup yasaklandıktan sonra merakla sorulurken ortaya çıkan nedenler ilacı şu ana kadar duyanları şaşırttı.

Bricanyl Şurup Neden Yasaklandı?

Bricanyl şurup, içerisindeki aktif madde olan Terbutalin Sulfat nedeniyle 2020 yılında Türkiye’de yasaklanmıştır. Terbutalin Sulfat, beta 2 adrenerjik agonistler grubundan bir ilaçtır ve özellikle astım hastalarının solunum yollarını açmak ve nefes almalarını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda bu ilacın kalp rahatsızlıklarına neden olabileceği tespit edilmiştir. Kalp ritim bozuklukları, taşikardi, hipokalemi gibi yan etkileri olan ilaç, uzun süreli kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple, Avrupa İlaç Ajansı tarafından da piyasadan kaldırılması önerilmiştir.

Bricanyl şurup neden yasaklandı sorusuna verilen cevap, ilacın ciddi yan etkiler göstermesi ve kalp rahatsızlıklarına neden olabileceği tespit edilmesi ile ilgilidir. Yasaklanması, kullanıcıların sağlığı açısından önemli bir karar olmakla birlikte, alternatif ilaçlarla tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Kullanıcıların doktorlarına danışarak, farklı tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve uygun olan alternatif ilaçların kullanımına geçmeleri gerekmektedir.

Bricanyl şurup, astım veya diğer solunum yolu hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Kullanmadan önce doktorun yazmış olduğu şekilde kullanılmalıdır.

Etken madde salbutamol sülfat olan bu ilaç, genellikle günde 3-4 kez kullanılır. Ancak dozaj ve kullanım şekli tetkik sonucuna, hastanın yaşı ve hastalık şiddetine göre değişebilir.

Bricanyl Şurup Alternatifleri Nelerdir?

Bricanyl şurubunun yasaklanmasından sonra, solunum yolu hastalığı olan kişiler alternatif ilaçlara yönelmek zorunda kaldılar. İşte, Bricanyl şurubun yerine kullanılabilecek alternatif ilaçlar:

– Ventolin: Astım, KOAH, ve diğer solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan en yaygın alternatif ilaçlardan biridir. İçinde salbutamol adlı bileşik bulunur ve bronşları genişleterek hava akışını arttırır.

– Atrovent: Astım, KOAH, ve kronik bronşit hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. İçinde ipratropium bromür bulunur ve bronşları genişletir.

– Seretide: Dolu bir solunum yolu sistemi için, Seretide etkili bir uzun süreli tedavi sağlayabilir. İçinde salmeterol ve flutikazon propionat adlı bileşikler bulunur.

– Symbicort: Astım ve KOAH hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İçinde budesonid ve formoterol adlı bileşikler bulunur.