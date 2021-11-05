Bu geni taşıyanların Kovid-19'dan ölüm riski 2 kat daha fazla

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları Kovid-19’dan akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni keşfetti.

Araştırmacılar, Güney Asya kökenli insanların yüzde 60'ının ve Avrupa kökenli insanların yüzde 15'inin genin yüksek riskli versiyonunu taşıdığını söyledi.

Bununla birlikte, Nature dergisinde yayımlanan çalışma İngiltere ve Güney Asya’daki bazı toplulukların neden Kovid-19’dan yüksek risk altında olduğuna ışık tutuyor.

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, daha önceki genetik çalışmalara dayanarak, artan risklerden sorumlu olan LZTFL1 adlı geni tam olarak belirlemek için yapay zeka ve yeni moleküler teknolojinin bir kombinasyonunu kullandı.

Genin riskli versiyonunun Afrika-Karayip kökenli insanların yaklaşık yüzde 2'sinde ve Doğu Asya kökenli insanların yüzde 1,8'inde mevcut olduğu tahmin edildi.

Çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. James Davies, riskli genin tüm popülasyonları eşit şekilde etkilemediğinin keşfinin çok önemli olduğunu söyledi. Ancak, özellikle yaş dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin her bir kişinin bireysel Kovid-19 riskinde etkili olduğunu açıkladı.

Davies. "Bazı toplulukların pandemiden neden özellikle kötü şekilde etkilendiğini açıklamada sosyo-ekonomik faktörlerin de önemli olduğunu görüyoruz. Genetiğimizi değiştiremesek de, sonuçlarımız daha yüksek risk genine sahip kişilerin aşıdan özellikle fayda görebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Diğer taraftan bilim insanları, genin riskli versiyonunun insanların akciğerlerini corona virüse karşı daha duyarlı hale getirdiğini söyledi. Buna göre, yüksek riskli gen, akciğerleri kaplayan hücrelerin normalde kendilerini Kovid-19'dan korumak için kullandığı önemli bir koruyucu mekanizmayı devre dışı bırakıyor.

Çalışmanın yazarları, akciğerleri kaplayan hücrelerin Kovid-19 ile etkileşime girdiğinde, savunma stratejiler olarak değişim geçirdiğini ve bu şekilde virüse karşı daha az geçirgen hale geldiğini yazdı. Bu şekilde Kovid-19'un kendisini hücrelere bağlamasının anahtarı olan ACE-2 adlı r anahtar proteinin hücre yüzeyindeki miktarını azalıyor.

Ancak LZTFL1 geninin riskli versiyonuna sahip kişiler için bu süreç yaşanmıyor ve akciğer hücreleri Kovid-19'un istilasına karşı savunmasız kalıyor.

Öte yandan bilim insanları, ilgili genin akciğerleri etkilemesinin önemli bir bulgu olduğunu, ancak bağışıklık sistemi üzerinde bir etkisi olmadığını vurguladı. Bu durum, yüksek risk altındaki kişilerin hala aşıyla korunabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca araştırmacılar, yeni keşfin akciğerlere odaklanan yeni özelleştirilmiş ilaçların üretilmesini sağlayacağını söyledi. Çünkü mevcut olan ilaçlar, çoğunlukla bağışıklık sistemine odaklanıyor.