Bugün 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte bin 192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974, iyileşen hasta sayısı 230 bin 969 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 230 bin 969 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız."