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Bugün 984 kişi iyileşti

Bugünkü test sayısı 99497 olurken, toplam vefat edenlerin sayısı 6620'ye ulaştı.

Bugün 984 kişi iyileşti

İşte 5 Eylül 2020'nin Kovid-19 tablosu:

Türkiye'de son 24 saatte  99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.

Son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2020, 19:51
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