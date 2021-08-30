Covid-19 mutasyonları her geçen gün daha tehlikeli olurken, bugün C.1.2 adı verilen yeni bir varyantın ortaya çıktığı haberi gündemin en üst sırasına oturdu. Bütün varyantların en tehlikelisi olduğu açıklanan C.1.2 hakkında bilgi almak isteyenler internette C.1.2 nedir? gibi araştırmalar yaparak konu hakkında detayları öğrenmeye çalışıyor.

Asrın belası denilebilecek Covid-19, 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Virüs, geçen süre içinde pek çok kez mutasyona uğradı ve bulaşıcılığı, öldürücülüğü arttı. Son olarak Güney Afrika'da tespit edilen C.1.2 varyantının en bulaşıcı varyant olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İlk dalgaların ardından şimdi Delta varyantıyla dünyayı sarsan Covid-19, milyonlarca insanı hayattan kopardı. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla ve yaygınlaşmasıyla hızının azaldığı düşünülen hastalık, Delta varyantıyla birlikte pek çok ülkede yeniden hayatı felç etti. Şu anda dünya genelinde Delta varyantı baskın tür olarak biliniyor.

Bunun yanı sıra Ancak Güney Afrika'dan yeni bir mutasyon haberi geldi ve virüs nedeniyle duyulan korkunun daha da artmasına neden oldu.

C.1.2 adı verilen varyantın Güney Afrikalı bilim insanları tarafından tespit edildiği aktarıldı. Araştırmalar, bu varyantın "en bulaşıcı" olduğu yönünde sonuçlar ortaya koyuyor.

C.1.2 varyantı aşıdan kaçabilir mi?

Ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Söz konusu rakam her ne kadar konuya aşina olmayanlar için herhangi bir anlam ifade etmese de bilim insanları bu sayının bugüne kadar herhangi bir varyantta görülen mevcut küresel mutasyon oranının neredeyse iki katına denk geldiğine dikkati çekiyor.

Öte yandan araştırmacıların C.1.2 dizisine sahip varyantların yaklaşık yüzde 50'sinde 14 mutasyon tespit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yani çok yüksek boyutlarda olan tehlikenin çok daha üst seviyelere çıkma durumu bulunuyor.

Bilim insanları söz konusu mutasyonların işlevsel etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor ve son varyantın yani C.1.2 mutasyonunun antikorlardan ve bağışıklık tepkilerinden kaçabileceği uyarısında bulunuyor.

Çok tehlikeli ve çok bulaşıcı olan C.1.2 varyantının şu ana kadar Güney Afrika'nın haricinde İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de tespit edildiği belirtiliyor.