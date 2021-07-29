Ülkemizin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Çapa Tıp Fakültesi için randevu almak isteyenler büyük sorun yaşadıklarını ifade ediyor ve özellikle diş için randevu almaya çalışanlar Çapa Tıp Fakültesi Diş randevusu nasıl alınır? sorusuna cevap bulabilmeyi ve amaçlarına ulaşabilmeyi umuyor.

Pek çok kişinin bu konuda şikayetçi olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanlığının merkezi randevu sistemine dahil olmayan yani 182'yi arayıp randevu alamayacağınız Çapa Tıp Fakültesi, bu işleri kendi sistemi üzerinden yürütüyor.

Hastanenin internet sitesinde internet üzerinden ve telefonla randevu alma seçeneklerinin sunulduğu ifade ediliyor. Yurt içinden hastaların telefonla randevu almak için 0 212 414 24 24 numaralı telefonu araması gerekirken, yurt dışından gelecek olanların bu numaranın başına "+9" ibaresi ekleyerek tuşlama yapması, yani +90 212 414 24 24 numaralı telefonu araması gerekiyor.

Teoride bu şekilde randevu alınabileceği belirtilse de bu numara çoğu zaman meşgul çalması nedeniyle şikayet konusu oluyor. Kimileri en rahat saatlerin gece 23:00-02:00 ve gündüz 14:00-15:00 arası olduğunu öne sürüyor.

Çapa Tıp Fakültesi Diş randevusu sadece internetten mi alınıyor?

Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri ne randevu verilmektedir ne de hasta bakılmaktadır. Bu günlerde sadece acil servis faaliyet göstermektedir. Hastaneden randevu almadan öne fakültenin bu konudaki bilgilendirme yazılarına bakılması da önem taşımaktadır.

Bir internet kullanıcısı tarafından kısa zaman önce yapılan bilgilendirmede, diş için sadece online yani internet üzerinden randevu verildiği aktarılmıştır. Ayrıca akşam saat 20:00 itibarıyla yeni gün randevularının açıldığı ve önceden Çapa yerleşkesinde bulunan diş hekimliğinin Beyazıt'a taşındığı kaydedilmiştir.

İnternetten randevu almak isteyenlerin ise "https://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/content/randevu-alma/internet-uzerinden-randevu-alma" linkinden işlemlerine devam etmesi gerekli.

Buradaki "Hasta Randevu Sistemi İçin Lütfen Tıklayınız" bölümünden ilgili alana geçildikten sonra açılan ekrandaki boşluklara kimlik numarası, baba adı, doğum yılı ve söz konusu ekranda yer alan doğrulama kodu girilerek "Devam" denilmesi gerekiyor.

Sonrasında randevu anasayfasına yönlendiriliyorsunuz. Bu alanda geçmiş ve gelecek randevularınızı görmeniz mümkün. Sayfanın alt tarafında "Randevu al" penceresi görülüyor ve burada uygun poliklinikler listeleniyor.

Seçiminizi yaptıktan sonra ya size uygun bir randevu için liste açılıyor ya da boşluk yoksa "Bugün için tüm randevular dolmuştur!" uyarısıyla karşılaşıyorsunuz.

Umuyoruz ki siz bu uyarıyla karşılaşmazsınız.

Randevunuzu aldınız ve hastaneye gideceksiniz. Randevu saatinizden en az 15 dakika önce hastanede olmanız gerekmektedir ve bu sizin yararınıza olacaktır. "Topkapı Mahallesi, Turgut Özal Millet Cd, 34093 Fatih/İstanbul" adresinde bulunan hastaneye toplu ulaşım vasıtasıyla gitmek isteyenlerin "Çapa-Şehremini" durağından geçen belediye otobüslerine binmeleri gerekiyor.

Yakın zamanda yapısal sorunlarla gündeme gelen hastane Türkiye'nin en iyi profesörlerine ve en üst düzey teknik donanımlarına sahip olduğu için çoğu insan tarafından öncelikle tercih ediliyor.