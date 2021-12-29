Çarpıcı araştırma! Sağlıksız yiyecekler çevreye de zarar veriyor

Uzmanlar uzun yıllardır hamburger, kızarmış patates, pizza gibi gıdaların sağlığa olan zararına dikkati çekiyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan bilim insanlarının araştırmasına göre; işlenmiş, şekerli, yağlı ve kızartılmış gıdalar çevreye de zarar veriyor.

Bu gıdalar daha fazla sera gazı üretimine neden oluyor

Araştırma için gıda üretim süreçlerinin çevreye olan etkisine dair 20 bilimsel çalışmanın verileri kullanıldı. İnsan sağlığı için zararlı olduğu belirtilen gıdaların, çevre ve iklim değişikliği için de olumsuz sonuçları olduğu görüldü.

Bu tarz yiyecekler üretim sürecinde, diğer gıdalara göre çok daha fazla sera gazı üretimine yol açıyor. İşlenmiş gıdaların paketlenmesinde kullanılan malzemeler de doğada ayrışırken metan gazı salgılıyor.

Karbon salımının 4'te biri gıda tüketimi

Dünya genelindeki karbon salımının 4'te birini gıda tüketimi oluşturuyor.

Yeni Zelanda'dan alınan verilere göre et, deniz ürünleri ve yumurta bazlı gıda üretimleri tüm gıda emisyonlarının yüzde 35'ini oluşturuyor.

Hamur işi gibi yüksek oranda işlenmiş gıdalar da yoğun karbon salımına neden oluyor.

Uzmanlar, hem insan hem çevre sağlığını korumak için sağlıklı yiyecekler tüketilmesini önerirken, aksi takdirde artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanamayacağı ve iklim krizinin daha kötü boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor.