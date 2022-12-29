Çin çıkışlı yolcular yeni koronavirüs kısıtlamalarıyla karşılaşacak

Pekin yönetiminin Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğiyle yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerinin kaldırılacağını açıklamasının ardından aralarında ABD, Hindistan, Japonya, İtalya ve Malezya'nın olduğu ülkeler, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik tedbirleri duyurdu.

ABD, Çin ana karasından ve Hong Kong ile Makau özel idari bölgelerinden gelecek yolcuların varışlarında son iki günde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu gösterme şartı getireceğini açıkladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ayrıca Amerikan vatandaşlarının Çin ve bölgelerine seyahatlerine karar verirken virüs riskini değerlendirmelerini tavsiye etti.

Hindistan Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, Çin'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayland ve Hong Kong'dan test sonucu bildirme zorunluluğu getirirken yolcuların, hastalık belirtisi göstermeleri veya varışta yapılacak rastgele testlerde virüse rastlanması halinde karantinaya alınacağını belirtti.

Japonya da Çin ana karasından gelen yolculara varışta test yapılacağını, sonucu pozitif olanların 7 gün karantinada kalacağını duyurdu. Tokyo yönetimi, ayrıca Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau'dan Japonya'ya uçuşlara sınırlama getirerek Tokyo'da iki Osaka ve Nagoya'daki birer havaalanına yönelik seferlere izin vereceğini bildirirken hava yolu şirketlerinden sefer sayılarını arttırmamasını istedi.

İtalya ise Çin'den gelecek yolculara varışta antijen testi uygulanacağını, virüs varyantlarının takibi amacıyla numunelerin DNA analizlerinin yapılacağını açıkladı. Milona'nun Malpensa Havalimanı'nda Pekin ve Şanghay'dan gelen yolcuların test edilmesine başlandı.

Malezya da test sonucu pozitif yolcuların dijital olarak takip edileceğini ve evde tıbbi gözetim altında kalmalarının isteneceğini duyurdu.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ise Çin'den doğrudan uçuşlarla veya deniz aşırı adalardan feribot seferleriyle gelecek yolculara varışta PCR testi yapılacağını bildirdi.

Avustralya ve Endonezya gibi bazı bölge ülkeleri, Çin'den gelecek yolculara yönelik ilave tedbir ve kısıtlamalara gerek görmediklerini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin'den gelecek yolculara uygulanan kuralları değiştirmeyeceklerini belirterek, "Bu konuda seyahat tavsiyesinde bir değişiklik yok fakat durumu izliyoruz, Kovid'in Avustralya'da ve dünyadaki etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Endonezya da mevcut kurallarda değişiklik yapma planının olmadığını belirtti. Ülke, yurt dışından gelen yolculardan iki doz aşılanmış ve yüksek ateş belirtisi göstermeyenlere test zorunluluğunu mayısta kaldırmıştı. Kovid-19 Görev Gücü Sözcüsü Wiku Adisasmito, "Mevcut politikayı değiştirmek için acil gereklilik yok fakat durumu izlemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İngiltere ve Filipinler'in ise bazı tedbirler almayı planladığı bildirildi.

İngiliz gazetesi Daily Telegraph, hükümetin Çin'den gelen yolculara zorunlu test dahil bazı kısıtlamalar uygulamayı değerlendirdiğini, içişleri, ulaştırma ve sağlık bakanlıklarından yetkililerin bugün yapacakları toplantıda tedbirlere karar vermesinin beklendiğini iddia etti.

Filipinler'de ise Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, bu konuda çok ihtiyatlı olduklarını, topyekun yasak olamasa da test şartı gibi bazı önlemler alabileceklerini açıkladı.

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan pasaport ve vize işlemleri yeniden başlatılırken uluslararası uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılmıştı.