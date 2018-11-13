Çin'de gergedan ve kaplan avı yeniden başlayabilir

Çin hükümeti, vahşi hayatı koruma ve çevre gruplarının baskısı sonrası 25 yıl önce yasak getirdiği gergedan boynuzu ve kaplan kemiklerinin yeniden geleneksel tıpta kullanılmasına izin vermeyi planlıyor.

Pazartesi günü yapılan açıklamada, gergedan boynuzlarının ve kaplan kemiklerinin tıpta kullanılmasına yönelik yasağın geçici olarak kaldırılacağı bildirildi.

Hükümet yetkilisi Ding Xuedong yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti vahşi yaşam koruma konusundaki tutumunu değiştirmedi, gergedan ve kaplanların yasadışı ticaretine verilen cezalar hafifletilmeyecek

Londra'da bulunann Dünya Hayvanları Koruma grubundan Gilbert M. Sape, “Bu ürünleri yasak etmek, nüfusu düşüşte olan hayvanların gelecekteki yaşamını koruma şansına sahip olduğumuz tek yoldur” dedi.

Washington'daki Dünya Vahşi Yaşam Fonu'ndan Margaret Kinnaird, “Bu hareket, Çin'in yasadışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadelede liderlik rolünü sürdürmesine ve piyasa talebini azaltmaya yardımcı oluyor” dedi.

Yaban Hayatı savunucuları, hükümetin, tıptaki gergedan ve kaplan kemik parçaları üzerindeki yasağı sona erdirme kararının, Çin'in büyüyen geleneksel ilaç endüstrisine yardım etmeyi amaçladığını iddia etti. Hükümet, tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere özel yetiştirilen hayvan çiftliklerindeki hayvanların kullanılacağını ve sadece sertifikalı doktor ve hastanelere izin verileceğini söyledi.

Çin, 2016 yılında fildişi satışını yasaklayacağını açıklamıştı

Kaynak: www.dunyabulteni.net