Çin'in Koronavirüs aşısı kasım ya da aralıkta hazır olabilir

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 30 milyona yaklaşırken The Guardian'da yer alan habere göre, Johns Hopkins Üniversitesi verileri kayıtları dünya geneli Covid-19 vaka sayısının 29, 190,588'e ulaştığını gösterdi. Covid-19 ölümleri ise 1 milyona yaklaşarak 927 bin 245 oldu.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Biogüvenlik Başkanı Wu Guizhen, Çin'in hazırladığı Covid-19 aşılarının Kasım ya da Aralık ayında kamuoyuna sunulacağını söyledi. Wu, "Çok yakın olacak, süreç şu an çok yumuşak ilerliyor" dedi.

Dünya genelinde yürütülen 30 Koronavirüs aşısı çalışmasından 9'u Çin'de sürüyor. Geçen hafta Hong Kong Üniversitesi, Çin anakarasındaki araştırmacılarla yaptığı çalışma sonucu bir burun spreyi aşıyı da klinik testlere sokmuştu.