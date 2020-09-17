COVID-19 salgını sırasında dışarıda güvenli vakit geçirmenin yolları

Ailenizle dışarıda güvenli bir şekilde vakit geçirmenin tadını çıkarmanız için ipuçları



Dışarıda iyi vakit geçirmek hem yetişkinlerin hem de çocukların en sevdiği aktivitelerden biridir. Fakat, devam etmekte olan Koronavirüs salgını ile beraber, ebeveynler, tüm ailenin sağlığını koruyacak şekilde dışarıda vakit geçirmenin yollarını aramak durumunda kaldı. Bu yazıyı, dışarıda nasıl güvenli bir şekilde vakit geçireceğinizi gösteren bir “kopya kâğıdı” olarak düşünebilirsiniz!

COVID-19 açık havada bulaşır mı?

Evet, COVID-19 açık havada da bulaşır. COVID-19, enfekte olmuş bir kişi ile yakın temasta bulunabileceğiniz herhangi bir yerde bulaşabilir. Virüs genel olarak, enfekte olmuş bir kişiden öksürme, hapşırma, konuşma ya da şarkı söyleme esnasında salınan solunum damlacıkları yoluyla yayılır ve ağız, burun veya göz yoluyla bu esnada yakında bulunan insanların vücuduna girer. Özellikle yetersiz havalandırılan kalabalık iç mekanlarda, kısa mesafeden bulaşma riski daha yüksektir. İnsanlar virüsün bulunduğu yüzeylere dokunduktan sonra ağızlarına, burunlarına veya gözlerine dokunarak da enfekte olabilirler.

Yukarıdaki bilgilere ve virüs hakkında bildiklerimize dayanarak, virüsün açık havada bulaşma riskinin kapalı iç mekanlarla karşılaştırıldığında çok daha düşük olduğu kabul edilmektedir. Ancak önemli olan aldığımız önlemlerdir: Birbirimizden en az bir metre uzakta durmak, başkalarının yanında kumaş maske takmak, sık sık el yıkamak ve dışarıya çıkmadan önce COVID-19 belirtileri gösterip göstermediğimizi kontrol etmek.

Ailem dışarıda güvenli bir şekilde nasıl vakit geçirebilir?

Fiziksel olarak aktif olmak, ailenin tüm üyeleri için zihinlerini ve bedenlerini sağlıklı tutmanın en iyi yollarından biridir. Bazı önemli adımları atarak, ailenize, COVID-19 virüsüne maruz kalma riskini en aza indirmelerinde yardımcı olabilirsiniz.

Dışarı çıkmayı planlarken, yoğun zamanlardan ve kalabalık ortamlardan kaçınmaya çalışın ve mümkünse yoğunluğu daha az olan rotaları kullanın.

Çantanızı hazırlarken yanınıza en az yüzde 60 alkollü el dezenfektanı, dezenfektan mendil, mendil, yedek kumaş maske ve maskeyi kullanmadığınız zamanlarda (örneğin yemek yerken ya da bir şeyler içerken) saklamak için ağzı kapanabilir bir torba almayı unutmayın.

Evden çıkmadan önce tüm aile üyelerinin kendilerini iyi hissettiğinden ve belirti göstermediklerinden emin olun.

Dışarıdayken birbirinize şunları hatırlatın; başkalarından en az bir metre uzakta durmak, aile üyeleriniz dışındaki kişilere yakın olduğunuzda kumaş maske takmak, yüzünüze (gözler, burun, ağız) ya da maskenin yüzeyine dokunmamak ve sık sık ellerinizi yıkamak veya dezenfekte etmek.

Dışarıda yemek yiyeceğiniz durumlarda, kendi yiyeceklerinizi ve çatal, bıçak, tabak gibi ihtiyaçları yanınızda götürün. Eğer bu mümkün değilse, kapalı mekânda yemek yerine yiyeceklerinizi paket yaptırın. Bu daha güvenli bir yöntemdir. Yemekten önce ellerinizi yıkamayı veya dezenfekte etmeyi unutmayın.

Eve döner dönmez ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın

Ailenizi maske kullanımına alıştırmaya yönelik ipuçları için

Ailemizin küçük bir yakın arkadaş grubu ile vakit geçirmesi güvenli midir? Birisi ile vakit geçirmenin güvenli olup olmadığına nasıl karar verirsiniz?

Her aile, kendi durumuna göre karar vermek zorundadır. Dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler aşağıda listelenmiştir:

Yerel topluluğunuzdaki COVID-19 bulaşma düzeyi ile ilgili bilgilerinizi güncel tutun. Genellikle, bulaşma oranı ne kadar yüksekse, kamusal alanlarda olası maruziyet riski de o kadar yüksektir.

Eğer COVID-19 sebebiyle ciddi bir hastalık geçirme riski yüksek kişilerle (yaşlı aile üyeleri, büyükanne ve büyükbabalar, altta yatan tıbbi sorunları olan aile üyeleri) yaşıyorsanız, tüm ailenin bu kişileri korumak için ilave önlemler alması gerekir. Bu önlemler çocuğunuzun diğer kişilerle temasını sınırlandırmayı (oyun buluşmaları dahil) içerebilir. Eğer bu pek mümkün değilse (çocukların okula dönmesi gibi), çocuğunuzu mümkün olan her yerde bu aile üyelerinin uzağında tutmanız da bu önlemlere dahil edilebilir.

Her türlü yüz yüze sosyalleşme durumunda, bunu açık havada yapmak ve kısa tutmak en iyi çözüm olacaktır. Görüşeceğiniz kişileri, önleyici tedbirleri uyguladığından emin olduğunuz aile üyesi ya da arkadaşınızla sınırlı tutunuz.

Kararınızı çocuğunuza iletin. Bu kararı neden verdiğinizi ve kararın neden önemli olduğunu çocuğunuza açıklamak için zaman ayırın. Kararınız her ne olursa olsun, çocuğunuzla iletişim kurmanız önemlidir. Endişelerini paylaşmaları ve kurallara uymadıklarında bunu açıkça söylemeleri için onları cesaretlendirin. Bu, özellikle risk almaya ve sosyalleşmek için akran baskısı hissetmeye daha yatkın olan büyük çocuklar ve ergenler için önemli bir husustur. Onlara bildiklerinizi ve bilmediklerinizi anlatın; bilim, empati ve şefkatle rehberlik edip yön göstermeye çalışın.

Çocuğunuzla COVID-19 hakkında nasıl konuşmalısınız

Umumi tuvalet kullanmak güvenli midir?

Ailenizi evden çıkmadan önce tuvaleti kullanmaya teşvik edin. Gideceğiniz ortamın ne kadar kalabalık olabileceğini bilmediğiniz için umumi tuvalet kullanmayı en aza indirmeye çalışın. Eğer umumi tuvalet kullanmanız gerekirse, diğer kişilerden en az 1 metre olacak şekilde mesafenizi koruyun, maske takın ve hemen sonrasında elinizi su ve sabunla yıkayın. Eğer su ve sabun mevcut değilse, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanın.

Çocuğumun açık havada veya kapalı mekânda yüzmeye gitmesi güvenli midir?

Şu anda, COVID-19 virüsünün deniz veya havuz gibi yüzme alanlarından yayılabileceğine yönelik bir kanıt bulunmamaktadır. Ailenizle yüzmeye gitmeyi düşünüyorsanız, öncelikle yerel yetkililerden temin edebileceğiniz en güncel kılavuzları kontrol edin. Hastalığın bulaşma seviyesi bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Eğer havuzların ve plajların açılmasına izin verildiyse, göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar şunlardır:

Ortam: Yüzme alanının ne kadar güvenli olduğu, o yerin kalabalık olup olmadığına ve orada bulunan insanların hareketlerine de bağlıdır.

Zamanlama: Kalabalık olma ihtimalinin en düşük olduğu zamanı seçin.

Çocuklarınızın yaşı: Fiziksel mesafeyi koruyabilecek bilinçteler mi?

Önleyici tedbirler: Yüzme alanında virüsün yayılımını ya da diğer sağlık risklerini önleyecek tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol edin. Örneğin, kalabalığın oluşmaması için atılan adımlar, temizlik ve dezenfeksiyon, kapalı alanlardaki havalandırma ve güvenli su sistemleri.

Yüzmeye gitmeye karar verirseniz, ortam kalabalıklaşmaya başladığında mekândan erken ayrılın. Soyunma odaları gibi kapalı alanlarda geçireceğiniz süreyi en aza indirin. Yüzme alanında yemek yemekten kaçının ve her zaman çocuklarınızı gözlemleyin.

Kaynak: unicef