Diyabetlilere müjde: Tesadüfen bulundu

Avustralyalı bilim insanları, diyabet hastaları için kan şekeri testinin "kutsal kasesini" geliştirdiklerini duyurdu.

Diyabet hastaları, gün içerisinde kan şeker ölçümü yapmak için birçok kez parmak uçlarını lanset ile delmek, ardından da test şeridine bir damla kan yerleştirmek zorunda. Hastalar için hali hazırda acılı olan test, zamanla parmak uçlarının iyice hassaslaşmasına da neden oluyor.

Avustralyalı uzmanlar ise geliştirdikleri tükürük yoluyla glikoz seviyelerini kontrol eden non-invaziv (cerrahi işlem gerektirmeyen) şerit yardımıyla bu sürecin son bulacağı görüşünde.

"Glikoz testinin kutsal kasesi, invaziv olmayan bir şeydi"

Test, glikozu tespit eden bir enzimi, daha sonra glikoz varlığını iletebilen bir transistöre yerleştirerek çalışıyor.

"Glikoz testinin kutsal kasesi, invaziv olmayan bir şeydi" diyen Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi'nde Fizik Profesörü Paul Dastoor'a, transistördeki elektronik malzemelerin mürekkep olması nedeniyle baskı yoluyla testin düşük maliyetle yapılabileceğini de ifade ediyor.

Proje, Avustralya hükümetinden 4.7 milyon dolar finansman sağlamış.

Güneş pilleri üzerinde çalışırken tesadüfen bulunmuş

Bilim insanları güneş pilleri üzerinde çalışırken tesadüfen bu yeni testi elde etmiş.

Dastoor, teknolojinin Covid-19, alerjen, hormon ve kanser testlerine de aktarılabileceğini söylüyor.

Üniversite halihazırda Harvard Üniversitesi ile aynı teknolojiyi kullanan bir Covid-19 testi üzerinde çalışıyor. Fakat fizikçiyi sensörlerin potansiyeli konusunda heyecanlandıran şey, diğer testlerin sonuçları.

Dastoor, "Tıbbi cihazlar ve özellikle sensörler hakkındaki düşüncelerimizi kökten değiştireceğini düşünüyorum çünkü bunları oldukça düşük maliyetle basabiliriz" şeklinde konuşuyor.

Kaynak: Euronews