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Dr. Fauci umut aşıladı: Salgın 2022'de kontrol altına alınabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Doktor Fauci, Kovid-19'un kontrol altına alınması konusunda ümitli konuştu. Doktor, yaptığı açıklamada aşılama hızına bağlı olarak gelecek senenin ilk aylarında salgının kontrol altına alınabileceğini açıkladı.

Sağlık 25.08.2021, 00:54
Dr. Fauci umut aşıladı: Salgın 2022'de kontrol altına alınabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci, ülkedeki aşılama çalışmalarının hızlanması durumunda Covid-19 salgınını 2022'nin ilk aylarında kontrol altına alabileceklerini kaydetti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz pazartesi günü Pfizer-BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya "tam onay" vermişti.

Fauci yaptığı açıklamada FDA'in Pfizer-BioNTech aşısına tam onay vermesinin ülkede daha fazla kişinin aşılanmasının önünü açacağını ve yakın bir zamanda da Moderna ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşıların tam onay almasını beklediklerini söyledi.

Küçük çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasının muhtemelen sonbahar mevsimine doğru sağlık otoritelerince resmi olarak onaylanacağını ifade eden Fauci, "Elimizde önemli bir fırsat var. Henüz aşı olmamış, aşı olmaya yanaşmayan ya da fırsat bulamamış 80-90 milyon insana ulaşırsak (aşı yapabilirsek) tünelin sonunda ışığı görebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews

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