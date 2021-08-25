Dr. Fauci umut aşıladı: Salgın 2022'de kontrol altına alınabilir
ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Doktor Fauci, Kovid-19'un kontrol altına alınması konusunda ümitli konuştu. Doktor, yaptığı açıklamada aşılama hızına bağlı olarak gelecek senenin ilk aylarında salgının kontrol altına alınabileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci, ülkedeki aşılama çalışmalarının hızlanması durumunda Covid-19 salgınını 2022'nin ilk aylarında kontrol altına alabileceklerini kaydetti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz pazartesi günü Pfizer-BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya "tam onay" vermişti.
Fauci yaptığı açıklamada FDA'in Pfizer-BioNTech aşısına tam onay vermesinin ülkede daha fazla kişinin aşılanmasının önünü açacağını ve yakın bir zamanda da Moderna ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşıların tam onay almasını beklediklerini söyledi.
Küçük çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasının muhtemelen sonbahar mevsimine doğru sağlık otoritelerince resmi olarak onaylanacağını ifade eden Fauci, "Elimizde önemli bir fırsat var. Henüz aşı olmamış, aşı olmaya yanaşmayan ya da fırsat bulamamış 80-90 milyon insana ulaşırsak (aşı yapabilirsek) tünelin sonunda ışığı görebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Euronews