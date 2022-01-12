DSÖ: 'Avrupa'nın yarısından fazlasına bulaşacak'

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha hızlı ve geniş yayıldığını ilan etti. Diğer yandan Avrupa'nın yarısından fazlasına 6 ila 8 haftada Omicron'un bulaşacağı belirtildi.

SAĞLIK SİSTEMLERİ ÇÖKMEK ÜZERE

Avrupa'da bulunan 26 ülkenin her hafta nüfusunun yüzde 1'inden fazlasına koronavirüsün bulaştığını ifade eden direktör Kluge, bu durumun ülkelerin sağlık sistemlerine ciddi derecede zarar vereceğini aktardı.

53 ÜLKENİN 50'SİNDE TESPİT EDİLDİ

Kluge, Avrupa ve Orta Asya'da bulunan 53 ülkenin 50'sinde Omicron varyantının tespit edildiğini, Batı Avrupa'da ise tamamne baskın hale geldiğini aktardı.

YÜKSEK KALİTELİ MASKE TAKMAK ZORUNLU OLMALI

Balkanlara hızlı bir şekilde yayıldığını vurgulayan Kluge, kapalı alanlarda yüksek kaliteli maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu.

AŞI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLMELİ

Sağlık çalışanları gibi yüksek riskli durumdakiler için aşı uygulamalarında öncelik verilmesini isteyen Kluge, aşılanmanın az olduğu ülkelerde can kaybının artmasından endişe ettiğini ifade etti.

AVRUPA'NIN YARISINDAN FAZLASI YAKALANACAK

Kluge Avrupa'da yayılmanın hızlandığını ifade ederek, "Sağlık Ölçüm ve Değerlendirmeleri Enstitüsünün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak." diye konuştu.