DSÖ Delta varyantı oranını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa görülen Covid-19 vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu.

DSÖ ile birlikte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, vakalardaki düşüşün ardından gevşetilen salgınla mücadele önlemlerinin tekrar uygulanması için çağrıda bulundu. Avrupa genelinde geçen aylarda iyileşme görülen vaka oranları Delta virüsünün yaygınlaşmasıyla tekrar tırmanışa geçti.

Kıta genelinde aktif vakaların yüzde 68'inin virüsün ilk türünden çok daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta'dan kaynaklandığı açıklandı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, salgının gidişatına bakıldığında Delta'nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de koronavirüsün baskın türü olması bekleniyor.

DSÖ Avrupa'nın açıklamasında, "Söz konusu varyant, daha güçlü bir mutant ortaya çıkmadığı müddetçe yayılmayı ve diğer türlerin yerini almayı sürdürecek" denildi.

"Sosyal mesafe ve maske sadece salgını değil kapanmayı da önlüyor"

Örgüt, geçen 4 hafta boyunca Covid-19 vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek hükümetlerden aşılama kampanyalarını hızlandırmalarını istedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr Hans Kluge, pandeminin bitmesine halen çok uzak olduğumuzu hatırlatarak, "Aşılamayla ilgili AB üyelerinin tüm çabalarına rağmen hala milyonlarca insanın aşılanmamış olması, onları hastanelik olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Kluge ayrıca, bilimsel verilerin tam aşılanmanın can kaybını veya hastalığı ağır geçirme riskini önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak aşının yanı sıra temizlik, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmasını tavsiye etti. Kluge, bu önlemlerin sadece salgını değil, hayatın durma noktasına geldiği kapanma süreçlerini de önlediğinin altını çizdi.

Kaynak: Euronews